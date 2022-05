Por fin buenas noticias para Will Smith , a pesar del momento bochornoso que vivió el actor en la gala de los Oscar donde abofeteó al comediante Chris Rock , que le valió el veto de la Academia, y la cancelación de varios proyectos, al parecer no todo está perdido para el protagonista de Soy Leyenda, ya que el jefe de Sony, Tom Rothman, revela que quiere filmar la cuarta entrega de la saga de Bad Boys, publicó cinemacomics.com.

En una reciente entrevista, le preguntaron a Tom Rothman si la película Bad Boys 4 tenía los frenos puestos por la bofetada de Will Smith a Chris Rock, y así contestó:

“No. Eso es incorrecto. Esa película ha estado en desarrollo y todavía lo está. No había frenos para bombear porque el automóvil no se movía. Eso fue algo muy desafortunado que sucedió. Y no creo que sea realmente mi lugar comentar, excepto decir que conozco a Will Smith desde hace muchos años y sé que es una buena persona. Ese fue un ejemplo de una muy buena persona pasando por un muy mal momento, frente al mundo. Creo que su disculpa y arrepentimiento son genuinos, y creo en el perdón y la redención”, declaró Rothman.

Lo curioso es que estas declaraciones contradicen un poco al productor Jerry Bruckheimer, al que le preguntaron lo mismo hace unas semanas, señalando que las personas que están más arriba tienen que tomar esa decisión.