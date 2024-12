La cantante Britney Spears sorprendió a sus seguidores al revelar que se encuentra refugiada en México, tras enfrentar un intenso acoso por parte de los paparazzi en su país natal, Estados Unidos.

La intérprete de Toxic, se refugia en México, esta noticia llegó a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, coincidiendo con su cumpleaños número 43, en el que compartió su inconformidad con las fotografías “ofensivas y deshumanizadoras” tomadas durante sus recientes vacaciones.

“Ni siquiera se parece a mí. Siempre han sido increíblemente crueles conmigo... la forma en que me han retratado. Sé que no soy perfecta, pero parte de su comportamiento es extremadamente cruel y por eso me he mudado a México”, expresó.