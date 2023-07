Aunque Shakira está disfrutando de un nuevo capítulo en su vida tras su mudanza a Estados Unidos, los conflictos no dejan de perseguirla desde Barcelona.

No es ningún secreto que la relación de la colombiana con Gerard Piqué no quedó en los mejores términos, para muestra las indirectas que supuestamente la cantante le ha dedicado en sus canciones, tanto a su ex como a la nueva pareja de él, Clara Chía.

De acuerdo con la prensa española, la joven de 24 años y sus amigas tienen una guerra casada con la colombiana, a la que han puesto varios apodos ofensivos.