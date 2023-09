Una publicación en redes sociales del rodaje mostraban claramente el logo de Roxxon Corporation . Esta infame compañía ha aparecido en varias producciones del UCM a lo largo de los años, y recientemente se ha mencionado en las series de Disney Plus Loki y She-Hulk . Sin embargo, aún no ha tenido un papel central en la gran pantalla, indicó cinemacomics.com

La última ola de imágenes filtradas de Capitán América: Brave New World ha revelado un emocionante detalle: el regreso de una siniestra facción de Marvel.

Después del estreno de Falcon y el Soldado de Invierno en Disney Plus, los seguidores de Marvel Studios están ansiosos por ver de nuevo a Sam Wilson (Anthony Mackie) en Capitán América: Brave New World , una película de la que hay pocos detalles. Pero al menos, se ha filtrado información interesante del set de rodaje.

Es posible que el filme finalmente coloque a Roxxon en el centro del escenario como un antagonista principal del UCM. Esta corporación se ha ganado un lugar en el mundo de los cómics de Marvel.

Su debut se remonta a 1974 en Captain America #180, cuando Steve Rogers, conocido como Nomad en ese momento, se enfrentó a la organización. Desde entonces, Roxxon ha llevado a cabo planes malévolos y se ha enfrentado tanto a individuos como a equipos de superhéroes.

A lo largo de los años, Roxxon ha demostrado ser una amenaza formidable para los héroes de Marvel debido a su influencia en actividades tanto legales como ilegales.

Aunque a menudo enfrenta la resistencia de Los Vengadores y otros héroes, su capacidad para corromper y manipular la política y la sociedad lo convierte en un adversario formidable. Si Marvel Studios busca una organización oscura para rivalizar con HYDRA, Roxxon se perfila como un candidato sólido.

Capitán América: Brave New World se estrenará el 26 de julio de 2024, si no hay más cambios en el calendario de Marvel. Mientras se pueden repasar todas las entregas del UCM en la plataforma de streaming Disney Plus.