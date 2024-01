Después de darse a conocer que sería Usher el encargado de protagonizar el espectáculo del medio tiempo en el Super Bowl LVIII, hoy la NFL ha lanzado un comunicado informando quienes serán los artistas que estarán acompañando al rapero durante la ceremonia de uno de los espectáculos más vistos del mundo, ofreciendo una icónica presentación.

Aunque no se conoce con certeza cuáles serán las canciones que interpretará, se cree que serán algunos de los temas principales del artista, tales como Yeah, Somebody to love, U ‘Got It Bad, OMG, entre otros que podrían estar seleccionados para “aderezar” este evento.