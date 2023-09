“Es un honor en mi vida finalmente tachar una actuación de Super Bowl de mi lista de deseos. No puedo esperar para traerle al mundo un espectáculo diferente a todo lo que hayan visto de mí antes”, dijo Usher . “Gracias a los fanáticos y a todos los que hicieron posible esta oportunidad. Los veré muy pronto”.

“ Usher es un ícono cuya música ha dejado una marca indeleble en el panorama cultural a lo largo de su carrera; no podríamos estar más emocionados de tenerlo encabezando el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de Apple Music de este año”, dijo Seth Dudowsky, director de música de la NFL . “Esperamos trabajar con Usher , Roc Nation y Apple Music para brindarles a los fanáticos otro espectáculo de medio tiempo para los libros de historia”.

Más allá de vender más de 80 millones de discos en todo el mundo y recoger decenas de premios, ha iluminado simultáneamente la pantalla chica con The Voice de NBC y la pantalla grande con éxitos de taquilla como Hustlers. También se ha distinguido incansablemente como un devoto humanitario, recaudando decenas de millones de dólares para diversas causas y animando a la juventud a través de su Fundación New Look.