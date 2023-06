Tras el éxito del show o espectáculo de Medio Tiempo del Super Bowl 2023 que la cantautora y empresaria Rihanna ofreció de la mano de Apple Music quienes hicieron su debut como el nuevo patrocinador del Halftime Show, miles de internautas se comenzaron a preguntar quien sería encargado del espectáculo de Medio Tiempo de 2024.

Harry Styles might be headlining Super Bowl 2024. pic.twitter.com/zmDLBU2qUq

Cabe señalar que durante el 2023 también se especuló que Harry Styles estaría en el Medio Tiempo, sin embargo, Rihanna fue la encargada del show.

Por otro lado, los fans especulan que sí el intérprete de As It Was se presenta en el espectáculo, podría tener a los integrantes de One Direction como invitados sorpresa.