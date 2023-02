La sorpresa de la noche no fue el que no tuviera invitados, sino su abdomen sobresaliente, lo cual hizo suponer a millones de seguidores del show del medio tiempo, que la cantante podría estar embarazada, pero no hubo confirmación oficial y quedó en especulación que se volvió tendencia por unos minutos en redes sociales.

En el que es uno de los eventos más importantes del mundo, Rihanna abrió su espectáculo suspendida en el aire en una plataforma, ante la euforia de los más de 63 mil personas que se dieron cita al encuentro deportivo, aunado a los millones de espectadores por televisión, cantando el tema Bitch better have my money.

Suspendida en al aire, vistiendo de rojo, la oriunda de Barbados, continuó su presentación, extrayendo de sus éxitos temas como Where have you been, We found love, Rude Boy, Work, Life me up, Umbrella y Diamonds.

¿Cuanto cobró?

Teniendo en cuenta el gran trabajo que implica llevar a cabo un show de tal magnitud, muchos podrán preguntarse ¿cuánto dinero ganará RiRi por actuar en el show del medio tiempo del Super Bowl 2023? y la respuesta es nada.

La intérprete de Umbrella no ganó un sólo centavo por presentarse en el show de medio tiempo del Super Bowl, pues los artistas encargados de protagonizar el halftime show no cobran nada por su actuación.