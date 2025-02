Julio Preciado, el llamado “Gigante de la Banda”, se muestra preocupado ante las advertencias, o amenazas que se han presentado recientemente a colegas de la música, como Grupo Firme, considerando además, que todo este tipo de situaciones ya se salieron de control para el gobierno.

“Qué culpa tiene el artista, sea quien sea, yo no estoy hablando de que sea Grupo Firme, ahora, si tienes algún problema, o cantaste alguna canción de alguien, ya es motivo de que no te dejen trabajar. No soy santo de la devoción, pero también amenazaron a Natanael Cano y Fuerza Regida en Tijuana, y a mucha gente han amenazado que no toquen en Tijuana. hoy dejan una cabeza en un puente para que no se presente Grupo Firme, yo no sé a que extremo vamos a llegar la verdad”, declaró el cantante.