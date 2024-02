Sin embargo, a muchos de sus fans no les ha gustado el que la intérprete de Amor a la mexicana , haya incursionado en los corridos tumbados, señalando que mejor regrese a su género, al pop y que deje de intentar estilos que no le pegan.

“Que afán de querer cantar un género que no se les da, solo por querer intentar estar “a la moda” lo tuyo son las baladas y el pop, deberías retomarlo”, “Por favor.... Haz baladas... Ya deja de intentar con estilos que no te pegan...te caracterizas por tener buenas baladas, sigue haciendo eso”, “Si son cositas como las ultimas que as hecho mejor no gracias”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.