RM de BTS y Pharrell Williams confirmaron una colaboración para el próximo álbum Phriends, del cantante, rapero y compositor estadounidense.

Esto lo confirmaron en una entrevista exclusiva con la revista Rolling Stone, protagonistas de la portada del 1 de noviembre, en la que el líder de la banda coreana BTS y Pharrell hablan sobre música, vida y más.

Las dos superestrellas hablan sobre una colaboración secreta, su proceso creativo, evitar dudas y las presiones del estrellato.

“Soy un ser humano. Realmente me pongo nervioso. Y realmente a veces me deprimo, e incluso me trago, todas las energías”, le confiesa RM a Pharrell. “No sé cómo haces eso”, responde Pharrell. “Tú cantas, y ellos cantan cada palabra. Y puedes sentir a través de sus voces que muchas de sus vidas se han visto afectadas y cambiadas por algo que has hecho”.

Pharrell reveló que unió fuerzas con BTS para una canción en su próximo disco.

“Bueno, mi proyecto, se llama... está [bajo] mi nombre, y el título del álbum es ‘Phfriends’. Es el volumen uno. Ustedes [BTS] están ahí, obviamente. Y en realidad estoy hablando de esto más de lo que debería, pero es una canción de mi álbum que [BTS] cantó y es increíble, y estoy súper agradecido”.

RM respondió: “Simplemente amo esta canción”, a lo que Pharrell estuvo de acuerdo, “Yo también la amo... Todos los que la escuchan dicen, ‘Whoa’”.

Pharrell se ofreció a trabajar con RM en su próximo álbum en solitario, lo que planteó la posibilidad de una segunda colaboración entre los dos cantantes.