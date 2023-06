Así, la cantante ha sido retirada de los carteles del show que se llevará a cabo el 15 de junio de 2023. De hecho, la propia Guzmán había publicado un video del evento e invitado a su presentación.

Alejandra Guzmán se pronunció al respecto. “Queridos rockeros de Nuevo Laredo, como es de dominio público, hace unos meses sufrí una lesión en mi cadera de la que me sigo recuperando”, explicó en un comunicado que publicó en su cuenta de Instagram.

“A pesar de los cuidados y las rehabilitaciones que he tenido, hoy nuevamente se han presentado complicaciones debido a una condición llamada Síndrome Compresivo Radicular en la zona lumbar”, continuó. “Situación que me tendrá en reposo absoluto algunos días y que me impide poder estar, este 15 de junio, celebrando con ustedes los 175 años de la ciudad. Nada me duele más a mí y a todo el equipo no poder estar en un escenario junto a ustedes rockeando. Les envío a todos mis fans de Nuevo Laredo un abrazo enorme”, escribió la “Reina del rock”.