Los Foo Fighters han encontrado a su nuevo baterista tras la repentina muerte de su viejo amigo y batería Taylor Hawkins, en Bogotá en marzo de 2022.

Durante el evento Foo Fighters: Preparing Music for Concerts, que sirvió de adelanto del undécimo álbum de estudio del grupo, But Here We Are, la banda presentó el domingo al batería de estudio Josh Freese como sucesor de Hawkins.