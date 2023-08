Ferrari es la nueva película que se basa en la vida del creador de la icónica marca automotriz Enzo Ferrari y ya se reveló un trailer de este filme que debutará en el Festival de Cine de Venecia.

Este trailer promociona un filme de corte dramático e histórico sobre la vida familiar y la fundación de la firma Ferrari, y la importancia del automovilismo para su fundador Enzo Ferrari.

La película es dirigida por Michael Mann, director de películas como Fuego contra fuego, y El último de los mohicanos protagonizada por Adam Driver y Penelope Cruz, destaca spoilertime.com

De acuerdo a la sinopsis, es el verano de 1957. Detrás del espectáculo de la Fórmula 1, el ex piloto Enzo Ferrari está en crisis. La quiebra amenaza la fábrica que él y su esposa, Laura, construyeron de la nada diez años antes.

Su inestable matrimonio se ha visto afectado por la pérdida de su hijo, Dino, un año antes. Ferrari lucha por reconocer a su hijo Piero con Lina Lardi. Mientras tanto, la pasión de sus pilotos por ganar los lleva al límite cuando se lanzan a la traicionera carrera de las mil millas a través de Italia, llamada la Mille Miglia”.

La parte central de Ferrari se centra en uno de los accidentes más brutales que se hayan vivido en el automovilismo durante la participación de Ferrari en la la Mille Miglia, la carrera de mayor reputación en Italia que atraviesa las mil millas en este país.

El elenco del filme incluye además a Shailene Woodley, Sarah Gordon, Gabriel Leone, Jack O’Connell y Patrick Dempsey. La película se basa en la biografía Enzo Ferrari The Man, The Cars, The Races, The Machine de Brock Yate.

Su estreno en cines está programado para la navidad de este año.