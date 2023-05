“Pues la neta ni me la creo, yo le decía a este carnal: Ah, ¿apoco sí es cierto? No, no me la creía, pero qué chido, la neta. Yo creo que apenas estoy agarrando la onda”, dijo sonriente el joven rapero que con sus afiladas líneas ha roto fronteras y logrado debutar en Hollywood con su música.

Como amplió al programa de Telemundo, su canción Sigue la fiesta es la canción que forma parte del soundtrack de Fast & Furious X. Santa Fe Klan dijo que, para crear este tema, en el que colabora junto a Justin Quiles, se inspiró en la “adrenalina y la velocidad”.

Tanto en su TikTok como en su perfil oficial de Instagram, Santa Fe Klan mostró cómo fue su encuentro con Vin Diesel, con el cual se tomó una foto sonriente. Hasta el momento, la imagen en la que el mexicano porta una camisa de cuadros y Diesel, una prenda sin mangas que visualiza sus músculos, ha acumulado casi un millón de likes.