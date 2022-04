Vin Diesel adelantó en redes sociales el fichaje de Brie Larson para la cinta Rápidos y Furiosos 10; Larson es la segunda superhéroe dentro de la saga de autos.

A través de su cuenta de Instagram, Diesel compartió una publicación dándole la bienvenida a Larson, conocida por interpretar a la Capitana Marvel dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

“Claramente hay amor y risa en esta imagen. Lo que no ves; sin embargo, es el personaje que te presentarán en Fast10. No tienes ni idea de lo atemporal e increíble que será en nuestra mitología. Más allá de su belleza, su intelecto. Su Óscar, jaja es esta alma profunda que agregará algo que quizás no esperabas pero anhelabas”, escribió el protagonista de la saga.