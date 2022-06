Chris Evans, quien interpreta al personaje principal, también dio su opinión.

“Creo que es maravilloso. Y sabes, me han hecho esta pregunta varias veces. Es increíble y me hace muy feliz. Pero es duro no sentirte un poco frustrado por el hecho que esto sea un tema de discusión. Que Lightyear sea noticia por este motivo. El objetivo es llegar a un punto en donde esto es la norma y no tiene que sentirse como algo extraño. Con el tiempo tiene que quedar claro que esto es simplemente así. Una representación justa es cómo hacemos películas”, explicó en una entrevista a Variety.

“Es un honor ser parte de algo que está dando estos pasos, pero lo que tenemos que conseguir es que en el futuro veamos a estas épocas y nos sorprendamos de lo mucho que costó llegar a este punto”, señaló el actor.