En un esfuerzo por hacer que la vibra fluya, descubre que su más reciente sencillo, Where She Goes, enciende fácilmente la fiesta una vez que se abre una botella de Pepsi.

“Pepsi tiene una rica herencia creando comerciales icónicos estilo video musical con algunos de los artistas más importantes del mundo, desde Britney Spears hasta Ray Charles, Madonna, Dr. Dre, Beyonce y Chloe Bailey, y muchos más”, dijo Todd Kaplan, CMO de Pepsi, en un comunicado.

“No podríamos estar más emocionados de dar la bienvenida a Bad Bunny a la familia Pepsi con su propio comercial, trayendo todas las vibras del verano con su nueva canción Where She Goes. Esta canción ya es la banda sonora del verano, así que es una manera perfecta de dar inicio a nuestro programa Press Play on Summer que ofrece a los fans hasta tres meses gratis de Apple Music con cada Pepsi helada de 20 onzas”, agregó Kaplan.

La canción de Jersey club de Bad Bunny debutó en el número uno del Billboard Global 200, su tercer liderazgo en el chart después de un x100to con Grupo Frontera, dos semanas antes a principios de mayo, y Dakiti con Jhay Cortez (ahora Jhayco), que pasó tres semanas en la cima entre noviembre y diciembre de 2020.

Bad Bunny también es el primer solista con tres número uno en el Global 200, solo detrás de BTS, que tiene seis. Justin Bieber, BLACKPINK, Drake, Olivia Rodrigo y Taylor Swift ostentan dos cada uno.