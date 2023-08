La cantante Karol G está que no cabe de alegría y utilizó su cuenta de Instagram para mostrar orgullosa su portada en la revista Rolling Stone de septiembre.

Por lo que en este nuevo álbum buscó proyectar la nueva versión de ella, e incluyó el tema S91 , que tiene un fragmento del Salmo 91, que ya tenía listo pero que no encajaba con el anterior.

“Las dos semanas antes de que saliera el álbum, no podía dormir, no podía comer. Estar tan expuesta en mi música fue muy pesado psicológicamente. Imagina que algo así te sucede y tienes que contarles a millones de personas lo que te pasó”.

En la entrevista a Rolling Stone, la colombiana recordó que su disco anterior, Mañana Será Bonito le sirvió para superar la separación de su ex prometido, Anuel AA, por lo que dijo que fue algo muy agotador, señala telemundo.com

Así que detalló a fondo el propósito de Bichota Season: “se trata de recuperar la confianza en uno mismo y deshacerse del miedo. Se trata de una mujer que se siente orgullosa de donde está, de todo lo que tuvo que pasar. De nunca abandonarse a sí misma, de tener siempre una voz interna que le decía ¡Ve, puedes hacer esto!”.

Indicó que el disco tiene mensajes para todas las mujeres. “Nos enseñan que está mal celebrarnos por algo que tenemos. Y no lo es. Tenemos que ser las primeras en darnos crédito. Muchas cosas que me asustan han sucedido en mi vida. Ya no tengo miedo, porque sé que lo superé”, resaltó.

El primer sencillo de este disco es Mi ex tenía razón, supuestamente dedicado a Anuel AA, es un homenaje a una de las artistas que más admira, Selena Quintanilla, sobre la que comentó: “Hubo mucho tiempo en mi vida en el que estaba súper obsesionada con ella, y lloraba porque sabía que nunca la conocería. He visto entrevistas donde Beyoncé habla de ella. Cualquier artista, sin importar su fama, sabe quién es y la reconoce. No importa si hablan inglés o español”.