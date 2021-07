Un elenco excepcional, un director como Ridley Scott, y una historia que mezcla moda, drama y misterio: así es House of Gucci, el largometraje que ve entre sus protagonistas a Lady Gaga, Jared Leto y Adam Driver , y del que ha sido compartió recientemente el trailer.

La película está dirigida por el gran Ridley Scott, mientras que el resto del reparto lo forman Jeremy Irons, Al Pacino y Salma Hayek, de acuerdo con vanguardia.com.mx.

House of Gucci se basará en el libro The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed de Sara Gay Forden. La adaptación está escrita por Roberto Bentivegna y será producida por Scott con Scott Free Productions, Giannina Scott y Kevin Walsh.