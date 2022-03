“Gracias por invitarme. En honor a mi esposo, ahora que no lo tengo más, se ha vuelto en amor, el amor es el único sentimiento que vale la pena seguir, no hay otro sentimiento, chicos, si nos movemos con el amor es muy fácil vivir”, dijo.

Invitada en el concierto que ofreció la cantante regiomontana la noche del viernes, en el Auditorio Nacional. Y cuando Gloria la llamó al escenario, la cantante argentina reconoció que en ese momento no debía llorar.

“Si nos movemos con el amor, todo es posible y todo sale increíble, gracias por recibirme con tanto cariño”.

Amanda Miguel agradeció la invitación al concierto.

“Estoy de luto, pero estoy feliz porque la música me encanta y me da vida, así que voy a seguir cantando por mi esposo, por todo lo hermoso que me dio en su vida, por mi hija Ana Victoria y por mi nieto, voy a seguir adelante”.

Reconoció en Gloria Trevi su energía y la fuerza que pone no solo en sus espectáculos, sino en la vida.

“Tú me das fuerza, Gloria, te veo en el camerino toda la fuerza que echas en el show, la fuerza que echas en la vida y eres un ejemplo. Me siento orgullosa de ocupar un lugarcito en tu corazón y en el corazón de todos ustedes (refiriéndose al público) que son un motor”.