La estrella de Aquaman, de 37 años, hizo una aparición en el Festival de Cine de Taormina en Italia, un día antes del estreno de su nueva película, In the Fire.

A un año de haber perdido el juicio por difamación contra su ex esposo Johnny Depp, Amber Heard reapareció en su primera red carpet.

La primera red carpet de Heard se da más de un año después de que los abogados de Johnny Depp probaran que ella lo difamó en un artículo de opinión del Washington Post de 2018 sobre violencia doméstica.

El actor de 60 años demandó a la actriz en 2019, alegando que ella mintió sobre él para obtener más dinero en su acuerdo de divorcio. A Heard se le ordenó pagar a la estrella de Piratas del Caribe 10 millones de dólares en daños compensatorios y 350 mil en daños punitivos.

Además, el jurado otorgó a la actriz 2 millones de dólares en daños compensatorios por su contrademanda contra Depp. Heard le pidió al juez que anulara el veredicto del jurado y solicitó un nuevo juicio, alegando que el juicio no estaba respaldado por pruebas.

En diciembre de 2022, retiró su apelación y anunció en Instagram que decidió resolver el caso de difamación con su coprotagonista de Rum Diary.

“Es importante para mí decir que nunca elegí esto”, escribió en ese momento. “Defendí mi verdad y al hacerlo mi vida, tal como la conocía, fue destruida. No he hecho ninguna admisión. Esto no es un acto de concesión”, publicó quien.com.

La actriz de Never Back Down se mudó a Madrid después del juicio, y surgieron informes de que había dejado Hollywood por completo. En mayo, Heard apagó los rumores sobre su salida de la actuación y confirmó a los fanáticos en un video de TikTok que tenía varios proyectos en fila.

“Sigo avanzando”, dijo en ese momento. “Así es la vida.”