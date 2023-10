En el programa ‘Ventaneando’ se dio a conocer que la primera actriz se encontraba en Acapulco cuando el huracán Otis tocó tierra, el pasado 25 de octubre, pero que por la situación ocurrida con las telecomunicaciones no se sabía nada de Pasquel.

Tras el revuelo causado por la noticia, la tarde de este viernes, la actriz finalmente reapareció y fue a través de sus redes sociales en donde compartió un breve comunicado explicando que no estaba desaparecida pero sí incomunicada.

Sylvia Pasquel explicó que se encuentra muy triste por ver la situación en la que quedó Acapulco tras el paso del poderoso huracán. La hija de Silvia Pinal aclaró que no estaba desaparecida como algunos medios especularon.

“A todos les quiero informar que me encuentro bien, triste por ver a mi amado puerto destruido, mi casa quedó muy afectada, no tengo señal ni batería, por eso estoy “desaparecida” y salir del puerto es imposible. Por este medio quiero desmentir todo lo que se está diciendo de mí, pronto regresaré a las redes, por ahora no tengo ánimos de nada. ¡Me encuentro bien!”.

La actriz dio a conocer que su casa, lamentablemente quedó “muy afectada” y que salir de Acapulco “es imposible”. Además, Pasquel mencionó que estará alejada de las redes sociales porque “no tengo ánimos de nada”, concluyó la actriz.