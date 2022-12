$!Reaparece Will Smith en premier de ‘Emancipation’

Ocho meses después de que Will Smith protagonizara su noche más luminosa y la más oscura también, en la pasada entrega de los premios Oscar, el actor estadounidense asistió acompañado por su familia a la alfombra roja de su nueva película, Emancipation , en el Village Regency Theatre de Los Ángeles, lo que marca su primera aparición en público desde aquel día.

La premier en Los Ángeles de Emancipation sucede tan sólo unos días después de la entrevista que dio Will Smith al programa The Daily Show con Trevor Noah, en la que habló por primera vez y de manera frontal ante un periodista sobre la cachetada que le dio a Chris Rock durante la entrega del Oscar, en marzo, luego de que el comediante hiciera una broma a Jada Pinkett-Smith, esposa, de Will.