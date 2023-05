Andrade no dio muchos detalles de cuál es la enfermedad que la tiene fuera de los foros, pues destacó que actualmente no puede trabajar.

Al encontrarse con la prensa y hablar sobre cómo se encuentra actualmente rompió en llanto, pues indicó que no puede trabajar y que está cansada debido a esta situación.

“Había una confusión de que yo había entrado a la clínica por que tuve una recaída, yo no tuve ninguna recaída, y si la hubiese tenido qué tiene. Pero nada más quería aclarar para que no hubiera una confusión”, dijo entre lágrimas.

La conductora de “Montse & Joe” señaló que a pesar de que había ido a la empresa, no estaba en condiciones de regresar a la pantalla chica, pues necesita descansar en estos momentos.

Al preguntarle qué es lo que le estaba pasando, Yolanda se limitó a decir “es muy largo, estoy cansada”.

Informó que acudió a Televisa para agradecerles por el apoyo en estos momentos: “agradecerle a la empresa y a la producción que me hizo el favor porque nosotras nunca hemos faltado a trabajar en 23 años, incluso hemos grabado con Montserrat en el hospital”.

La actriz mencionó que no ha podido grabar el programa debido a su estado de salud.

“Yo no vine a trabajar porque estaba en el hospital y ayer no vine a trabajar porque estaba con las cosas del tratamiento, y hoy de verdad no puedo trabajar. Yo quiero descansar, yo estoy cansada”, afirmó con la voz entrecortada.