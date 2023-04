“Mi cuerpo y alma gradecidos por el evento que me pasó de salud. Gracias @marilemx, sin ti, nada. Y obviamente a todos los médicos, enfermeras, camilleros que me atendieron. En este momento de reflexión, acepto y valoro cada momento. Y los milagros existen. Vi la luz y me regresé. Todavía hay más por vivir”, escribió.

Yolanda Andrade fue atendida en el Hospital ABC de la Ciudad de México. La periodista Inés Moreno reportó que tras hablar con la presentadora, esta le comentó que los síntomas iniciaron con un dolor de cabeza.

“Se le ven todavía los parchecitos que les ponen cuando tienen catéteres, ella postea desde el hospital... Yo no le pedí autorización para revelar lo que le pasó, pero nada más me dijo, cuídense de los dolores de cabeza”, explicó la comunicadora.

Durante la emisión de Montse & Joe, Montserrat Oliver comentó que Yolanda Andrade no se había presentado a las grabaciones del programa porque se encontraba mal de salud y le recomendaron visitar a un médico.

“Joe se sintió mal, me avisó ahorita antes de venir a Montse & Joe, que se sintió muy mal y que no podía venir. Preferimos que obviamente se atendiera, que fuera a ver al médico para que se sienta mejor y pueda estar muy pronto con nosotros”, comentó Oliver.

Luz María Zetina la reemplazó en esa ocasión y no mencionaron más acerca del momento por el que la conductora estaba atravesando y aún se desconoce qué fue lo que le pasó.