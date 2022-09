“Efectivamente, es el padre de mi hijo, pero no vive conmigo ni sabe nada de mi vida ni tiene por qué opinar acerca de mi salud. Yo creo que no lo hizo con mal intención, simplemente no tiene por qué opinar”, agregó.

Bajo ese contexto, el intérprete mexicano no compartió más detalles al respecto, pues desconocía el supuesto cáncer que padecía Jones: “Vi una foto de ella hace tres días y la veo guapísima, entera, muy bien, muy fuerte... admirable”, remató en su momento para las cámaras del matutino de Televisa.

Las declaraciones de Camacho fueron contestadas casi medio mes después por parte de la actriz.

“Son datos completamente falsos, dicen que me dio otra vez en el ovario... cosa que está mal porque ovarios si tengo muchos pero ya no tantos, desde el principio me los quitaron. Eso es lo que más coraje me da, hay mucha gente padeciendo esto a niveles muy serios”, dijo para el programa Hoy, citado por el-mexicano.com.mx.

A la revista Quién, donde reiteró que actualmente no tiene cáncer: “Estoy perfectamente bien [...] es triste mal informar al público, a muchas mujeres que están viendo en mí a una fortaleza, que Dios me ha favorecido para tener el carácter de enfrentar algo así y que es posible hacerlo”.