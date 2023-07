Tal parece que el nivel de fama de Britney Spears está por los suelos, luego de que un guardaespaldas cacheteó a la intérprete de Oops! I Did It Again, cuando ésta intentó tomarse una selfie con el basquetbolista Victor Wembanyama, quien juega con los Spurs de San Antonio.

Evidentemente, Damian Smith, director de seguridad del equipo, no reconoció a la Princesa del Pop y esto dio paso a los lamentables hechos.

El caso ya se puso tóxico, luego de que el portal TMZ confirmara que Britney ya denunció ante la policía a Smith por supuestamente golpearla en la cara cuando ella se acercó a Wembanyama para intentar tomarse una fotografía con él, indicó quien.com