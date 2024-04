Carín León tomó el escenario principal de Coachella en el segundo fin de semana del festival, trayendo invitados sorpresa como Kane Brown, con quien interpretó su colaboración The One (Pero No Como Yo) y a la legendaria banda de rock mexicano Molotov, con quienes interpretó sus clásicos temas Frijolero, Voto Latino, entre otras, cerrando así Carín su destacada presentación con el tema country Tennessee Whiskey.

A raíz de esto, el sonorense recibió la llave de la ciudad de Coachella de manos del alcalde Steven Hernández y del Consejo Municipal, quienes le rindieron homenaje en una ceremonia frente a la Biblioteca de Coachella.