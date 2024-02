“Se que todos lo están pensando, pero seré yo quien lo diga, ¿por qué no fui la primera en ser considerada desde el principio? Yo fui la que inició la era de las comedias románticas de Mark”, declaró Garner entre risas.

Esta ocasión también reunió a algunas de las personalidades más importantes de la industria ya que el productor de Marvel Studios, Kevin Feige, también celebró junto al actor, detalla vanguardia.com

A pesar de comenzar con papeles pequeños en cortometrajes y películas, la calidad actoral que mostró lo llevaron a ser parte del elenco de producciones como Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Shutter Island y la saga de The Avengers, que lo llevó al reconocimiento en la cultura popular.