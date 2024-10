Susana Zabaleta llegó a los 60 años y tras su paso por Monterrey sorprendió tras ser cuestionada por el regalo que le había hecho su novio, el comediante Ricardo Pérez.

Para sorpresa de todos, la cantante únicamente se limitó a enseñar de manera rápida su mano izquierda, dejando entre ver que se trataba de un anillo, más no mencionó si este solo fue por su cumpleaños, de promesa o bien de compromiso. Aunque eso sí, se mostró muy feliz.

“Creo que estoy en el mejor momento de mi vida en el amor. Ya ven, a mí ni me gustaba la comedia y ahora todos los días me la dan”, manifestó.

Otro de los regalos que le llegaron al alma fue una canción que le hizo su hijo Matías, pues aseguró que este vio más allá de la artista y homenajeó a la mujer, detalla milenio.com

“Nunca me había dado un regalo como tal. A mí siempre me han visto como la mujer fuerte, pero mis hijos se fijan en todo y él me dijo que me iba a dar siempre lo que nunca me habían dado en la carrera que es el amor, los abrazos, los besos y que siempre iba a estar orgulloso de mí”, mencionó la cantante.

La cantante y actriz fue cuestionada por aquellas declaraciones que hizo en donde bromeo con que Monterrey era la ciudad más fea de Estados Unidos.

“Cállate, eso fue una broma. Es que iba eso después de ya sabes quién (el gobernador de Nuevo León), me adelante unos años”, señaló Zabaleta.

En cuanto a su polémico paso por Ciudad Victoria, en donde habló mal del alcalde de aquella Ciudad y del gobernador de Tamaulipas, se le cuestionó si le preocupa que lo expresado el 15 de septiembre en aquella ciudad le trajera como consecuencia un veto.

“A estas alturas uno ya no está para recibir eso”, mencionó la cantante entre risas. De lo que sí manifestó sentirse orgullosa fue de la solución que el gobierno les dio a los ciudadanos tras criticar públicamente que la ciudad estaba llena de baches.

“Pero ya soy la santa de los baches, o sea si me quieren contratar, ya quieren gira Lady Baches, pero en el buen sentido, a ver si soy la Lady Metro y ya les acaban el Metro“, respondió Susana a los cuestionamientos.

Susana Zabaleta participará en el Festival Internacional de Cine de Monterrey, en donde se homenajeará a su carrera artística.