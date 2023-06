Sin lugar a dudas, Chadwick Boseman tiene más que merecido ese reconocimiento, ya que no solo logró gran popularidad por su destacada actuación en el Universo Cinematográfico de Marvel, sino que forjó una prometedora carrera profesional en casi 20 años, comenzando con pequeños papeles en algunas series y, posteriormente en cine.

Al ser el mismísimo Pantera Negra, creció exponencialmente y no hay que olvidar sus participaciones en películas como 42, Dioses de Egipto, Message from the King y Marshal, donde, por cierto, se desempeñó como productor.

Uno de los logros más destacables de Boseman fue el Emmy que recibió como Mejor actuación de voz en la serie animada What If? Además, fue nominado al Óscar como Mejor actor por Ma Rainey’s Black Bottom.

Así que, por supuesto que a sus fans les emociona pensar en que incluso cuando él ya no está para ver su estrella, siendo una en donde quiera que esté, su nombre quedará plasmado en el Paseo de la Fama de Hollywood para siempre.