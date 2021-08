“¿Estoy loco?”, dice. Sabe que hay algo que no está bien, pero no recuerda qué es Matrix. Más adelante, Anderson se encuentra con una mujer (Carrie-Anne Moss) en una cafetería, se dan la mano, pero no se acordarán el uno del otro. El protagonista, se pasa los días tomando pastillas azules recetadas por su médico, preguntándose por qué todo el mundo usa teléfonos mientras sube en un ascensor.

Al frente de esta nueva entrega está la directora Lana Wachowski, quien al lado de su hermana Lily, participó como co directora durante las tres primeras entregas de la saga filmadas entre 1999 y 2003, bajo los títulos de The Matrix, The Matrix Reloaded, y The Matrix Revolutions.

Respecto a sus locaciones, Matrix 4 inició su rodaje en febrero en la ciudad de San Francisco, extendiéndose la producción al estudio Babelsberg, situado en las afueras de Berlín y, posteriormente a Chicago.