Dicho programa se transmitirá a partir del 5 de marzo a través de Azteca Uno, el cual promete ser una plataforma para impulsar a los nuevos talentos de la música Regional Mexicana, que si bien no son famosos, tienen con una trayectoria dentro del género, contando además como jueces a figuras como Laura Zapata, Majo Aguilar, Blanca Martínez “La Chicuela” y El Bebeto.

Agregó que MasterChef Celebrity fue para ella una puerta que Dios le abrió para nuevos proyectos. “Disfruté mucho estar en este programa, la camaradería con mis compañeros, y que aunque no gané, pese a todo lo que pasó, llegué hasta la final, y el premio quedó en Sinaloa, me lo arrebató mi paisano Germán Montero, pero yo, bien orgullosa y contenta de haber formado parte de este proyecto”.

“Haber estado dentro de MasterChef fue una experiencia maravillosa, ha sido una de las mejores que he vivido en mi carrera profesional, donde hubo un antes y un después, porque ya tenía bastante tiempo desaparecida de los escenarios, no por disgusto o iniciativa mía, por lo que cuando surgió la invitación a este programa acepté”, destacó la sinaloense.

La intérprete de temas como Urge, y El daño que me haces, manifestó estar emocionada por el inicio de Music Battles México, igualmente agradecida con Azteca por esta oportunidad para ella al frente del programa como conductora, actividad que ya ha realizado en otras ocasiones.

La sinaloense resaltó que para ella, volver a los escenarios la llena de mucha felicidad y satisfacción, sobre todo dentro un género que ella conoce, y domina muy bien, donde se resaltará a la música mexicana, con la que Paty creció desde niña.

Los jueces, Laura Zapata, Majo Aguilar, Blanca Martínez “La Chicuela” y El Bebeto, poseen toda la experiencia en este género, lo que asegura será un programa donde se vivirán muchas emociones, ya que cada sábado participarán ocho grupos, con cuatro batallas, de los cuales pasará solo uno de forma directa a la semifinal, y los otros siete regresarán nuevamente a la App MUBA, donde será el público el que vuelva a armar las batallas musicales, para presentarse el siguiente sábado.

“Los participantes cabe destacar, no son novatos, son artistas y grupos que ya cuentan con una trayectoria, discos, pero que por alguna circunstancia de la vida, no se les dio seguimiento, no tuvieron la fortuna, y pues este será su escenario, y nuevamente una oportunidad para llevar su voz, calidad interpretativa y sentimiento para ganarse ese lugar, además del premio de 500 mil pesos, y el título como nueva figura del Regional Mexicano”.

Sobre si será un reto la conducción para ella, la cantante recordó que esta actividad no es algo nuevo para ella, que ya lo ha hecho antes, al frente de programas como Picardía mexicana durante tres años, además de otros para Univisión, así como dirigir eventos masivos.

“Tengo más de 30 años de trayectoria artística, y me siento afortunada de estar nuevamente en los escenarios, desde mis inicios la gente me recibió muy bien, lo mismo en la música, realmente me siento afortunada de lo que hago, y ojalá en este proyecto el público y yo volvamos a hacer click, porque vengo con todo mi profesionalismo, entrega y amor”, resaltó la sinaloense.

En torno a su carrera musical, en la que cuenta con cinco discos, y que no pudo continuar con faceta como cantante viviendo una etapa difícil, pero espera después de este proyecto televisivo, retomar el área musical con algún nuevo isco, que la lleve una vez más a cantar en importantes escenarios.