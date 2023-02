La actriz de Ally McBeal le recordó que es lo más importante de su mundo y quería repetírselo delante de su familia y amigos.

“Estaba pensando en mi vida, en mis logros, como haces cuando tienes un gran cumpleaños, y todo me llevaba a ti y pensé qué mayor logro puedo alcanzar que ser amada por alguien tan magnífico, por alguien tan increíble como tú”, le confesó sin poder contener la emoción.

“Estoy tan emocionada por un futuro en el que podremos hacer lo que queramos el resto de nuestras vidas. Qué suerte tengo de estar con alguien que me acepta exactamente como soy, que me quiere exactamente como soy. Eres tú, siempre lo has sido. Siempre te amaré. Me siento tan honrada de ser tu esposa”.