Luego de haber sido acusado públicamente como un agresor a principios de este año, trascendió que Luis Antonio López, mejor conocido como “El Mimoso” en el medio artístico, arrestado en Monterrey, Nuevo León.

María Elena Delfín Valdez, esposa legal del cantante, aseguró en enero haber sido violentada física y psicológicamente por el artista.

“Llevo meses siendo violentada físicamente, psicológicamente, emocionalmente por mi aún esposo Luis Antonio López Flores ‘El Mimoso’. Recurro a este medio porque ya hice un llamado a las autoridades de Monterrey”, detalló Delfín en un video compartido en redes sociales.

A pesar de que “El Mimoso” negó rotundamente estos señalamientos, el proceso de investigación siguió su curso, y ante las constantes renuncias del famoso de comparecer ante el juez, la tarde de este lunes fue detenido por las autoridades municipales, de acuerdo con informador.mx.

De acuerdo con medios locales, el arresto tan sólo duró unas cuantas horas, pues se comprometió a participar en una audiencia en línea donde un juez penal le habló sobre los cargos que enfrenta. Posteriormente, “El Mimoso”, quedó en libertad.

Según con el programa El Chismorreo incluso se le habrían impuesto medidas cautelares a Luis Antonio López Flores como la prohibición de salir de Nuevo León.

“El Mimoso” negó su detención en una transmisión en vivo que realizó en su cuenta de Facebook en donde aseguró que estaba siendo blanco de difamaciones.

“No me gusta hacer este tipo de lives, pero creo que ya es necesario ponerle un alto a las cosas. Créanme que me he portado de una manera muy tranquila, he tratado de seguir con mis proyectos, pero veo que a mucha gente no le está agradando el éxito que estoy viviendo en mi carrera, me andan levantando falsos rumores de que me detuvieron (...) Me están difamando”, dijo en el video.

El intérprete explicó que él ya había llegado a su límite y aseguró que las personas que lo acusan de violencia física y psicológica solo están buscando una remuneración económica.