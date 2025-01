Los estafadores utilizaron cuentas falsas en redes sociales y WhatsApp, así como tecnología de creación de imágenes por IA para enviarle a Anne lo que parecían ser selfies y otros mensajes de Pitt.

Para robar el dinero, fingieron que el actor de 61 años necesitaba dinero para pagar un tratamiento renal, ya que sus cuentas bancarias estaban supuestamente congeladas debido al divorcio con su ex esposa Angelina Jolie.

Mediante un comunicado, el portavoz del protagonista de Troya emitió una advertencia sobre el fraude.

“Es terrible que los estafadores se aprovechen del fuerte vínculo entre los fanáticos y las celebridades”, dijo un representante de Pitt a Entertainment Weekly.

También pidió a los seguidores no confiar en este tipo de mensajes provenientes de cuentas no verificadas, especialmente aquellos que no han sido solicitados. Cabe destacar que las cuentas de las celebridades no solo son gestionadas por ellas mismas, sino también por sus representantes.

“Este es un recordatorio importante para no responder a mensajes en línea no solicitados, especialmente de actores que no tienen presencia en las redes sociales”, agregó.

El representante de Pitt destacó que este tipo de engaños no son inusuales y que se ha alertado a las autoridades correspondientes para que se tomen las acciones legales pertinentes.

También se hizo un llamado a la ciudadanía para estar alerta ante este tipo de fraudes, que frecuentemente recurren al nombre de celebridades internacionales para manipular a las personas.

Anne, es una decoradora de interiores de unos 50 años con problemas de salud mental, pasó un año y medio creyendo que se estaba comunicando con Pitt y solo se dio cuenta de que había sido estafada cuando se conoció la noticia de la relación real de Pitt con su novia Inés de Ramón.