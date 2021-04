“Vaya vaya Enrique Guzmán, así que hacías tus puercadas “en vivo y a todo color” no me imagino en lo privado tus acciones”, escribió la usuaria que compartió este video.

Vaya vaya Enrique Guzmán, así que hacías tus puercadas "en vivo y a todo color" no me imagino en lo privado tus acciones. pic.twitter.com/vnj75aQ7Rp

Es por ello que los internautas iniciaron una serie de mensajes en contra del venezolano, la mayoría repudiando estas acciones y en contra también, de los abusos de los abusos de los que dijo ser Frida Sofía.

“Muchas veces juzgamos a Frida Sofía de ser mala hija y mala nieta, por alejarse de su familia; hoy salió la nota donde ella confiesa haber sido abusada por su abuelo desde los 5 años, Enrique Guzmán, y por las parejas de su madre, Alejandra Guzmán yo sí te creo Frida Sofía”, fue lo que escribió una usuaria en apoyo a Frida Sofía.

Pues ahora ha sido tendencia la tensa situación familiar que esta vive con su madre y de la cuál ha opinado el cantante de origen venezolano.

“Pues Enrique Guzmán, según la bioserie de Silvia Pinal, la violó y golpeó varias veces, es decir; el señor no es una blanca paloma y aunque Frida Sofía me parece una mujer que vive del escándalo, yo si la vi sincera al hablar de abuso sexual... ahora ella debe denunciar!”, escribió otra persona en Twitter respecto al caso.

Como parte de las confesiones que Frida Sofía le ha revelado al periodista Gustavo Adolfo Infante, ahora sale a luz un episodio lamentable en el que la hija de Alejandra Guzmán habría sufrido un abuso sexual por parte de su propio abuelo.

“Traición tras traición, tras mentira. De muchas personas: de mi tío, de mi abuelo, de Michelle (Salas). Por eso las mandé a todas a la fregada”, comenzó narrando la hija del empresario Pablo Moctezuma para hablar de los motivos que la hicieron alejarse tan tajantemente de su familia materna.

Esta fuerte declaración se da después de un largo periodo en el que la influencer y coach de fitness se ha mantenido alejada de la llamada dinastía Pinal y a lo largo del cual ha hecho controvertidas declaraciones en contra de “la reina del rock”. Ahora afirmó que desde los cinco años sufrió el abuso de Enrique Guzmán, quien habría realizado tocamientos a la joven de hoy 29 años.

“Siempre fue muy abusivo, me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso. Un hombre muy asqueroso, un hombre muy abusivo (...) me daba miedo, siempre me daba miedo. Me hizo cosas feas”, confesó visiblemente afectada la también cantante.

“Se vuelve algo normal y qué asco, pero en alguna vez ya se empieza a sentir rico o algo, ¿entiendes?, porque te están tocando tus partes íntimas. Por eso me lo callé porque dije: ‘¿entonces yo estoy enferma o qué onda?’. Pero de repente me empezó a pasar otra vez con todos los novios de mi mamá... bueno, no los novios, los que tenía cuando entraban al pinche hotel ¿Cómo no voy a estar emput***?”, señaló la modelo al destapar cómo fue el inicio de un patrón donde ella continuaba siendo violentada al paso de los años.

Fue entonces que Frida hizo una fuerte revelación con lágrimas en los ojos: ante la pregunta expresa de que si los galanes de su mamá la tocaban indebidamente, Frida Sofía detalló que la situación ocurrió más de una vez y a través de los años.