“Era muy desgastante, ahí empezaron los primeros chispazos de ansiedad, cuando te vuelves mundialmente famoso y ya no tienes tiempo para descansar. Pero el tiempo te lo va cobrando, entonces empieza la ansiedad que a cada uno nos empezó a golpear de manera distinta”, indicó.

“Nos hicieron firmar un contrato donde nos dijeron que van a ganar tal, entonces, obviamente, cuando empezamos decíamos ‘¡wow!’, pero nunca pensamos que íbamos a llenar el Coliseo de Los Ángeles. Nos aplicaron la de ‘son los personajes de la novela Rebelde, no son ustedes, son personajes de la novela, no son ustedes. Tienen la corbata, entonces eres el personaje de la novela, no eres tú”, puntualizó Christian.

Los seguidores del integrante de la agrupación mexicana escribieron en YouTube. “Crecí viendo a Christian, Poncho, Dulce y a Anahí fueron parte de mi infancia y adolescencia. Desde Clase 406 los vi juntos y después en Rebelde”.