Grupo Firme tendrá una colaboración con la cantante estadounidense Jennifer Lopez.

Aunque el tema ya está grabado, aún no se ha definido la fecha de lanzamiento.

La agrupación se presentó recientemente en Las Vegas, como parte de su gira por Estados Unidos, y Eduin Caz, su vocalista, manifestó su satisfacción con los logros alcanzados en el tour.

“Nos la hemos pasado increíble, la verdad no estamos batallando mucho que digamos, estamos disfrutándolo al cien por ciento y yo creo que la gente lo nota cuando estamos arriba del escenario”, comentó Caz en una entrevista con el programa Hoy.

Sobre su colaboración con Jennifer Lopez, Jhonny Caz, miembro de la banda, manifestó su admiración por la artista.

“Es mucha admiración, y más porque son artistas que, como dices tú, nosotros admirábamos desde antes de ser Grupo Firme. Entonces, somos bien groupies. Nos emocionamos, queremos fotos, queremos platicar. Es una emoción muy grande y yo creo que eso es parte de la magia”, dijo Caz.

Eduin Caz reveló que, aunque la canción ya está grabada, aún no se ha decidido cuándo será lanzada.

“Uno lanzó la piedrita, te digo, ese tema está grabado, pero no sé si vaya a salir. Realmente no tomo esas decisiones. Está muy bueno el tema, está muy, muy, muy bueno. Pero sí, no quisiera apresurarme a decir si va a salir o no va a salir, desconozco”, declaró.

Además, el cantante mencionó que la colaboración con Lopez no es reciente. “Ya tiene más de cuatro meses el tema guardadito. Entonces, solamente estamos esperando, y si Dios quiere, pues va a salir. Todo está guardado. Ellos tienen ya las tomas mías”, agregó.

En otro tema, el vocalista Eduin Caz habló sobre los robos de joyas que sufrió hace algunos meses, y dijo que ha tomado medidas para evitar que se repitan, informó elimparcial.com.

“Ahí las traen los escoltas, pegaditas, amarradas. Ya fui víctima dos veces de robo acá en Estados Unidos. (...) Pero ya pasó lo que tenía que pasar. Ya ni modo, le agradezco a Dios por tener salud y vida”, señaló.