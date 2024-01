Jason Momoa, famoso actor de cine y protagonista de Aquaman, dio a conocer en una entrevista que actualmente no tiene una casa, por lo que vive en un remolque que lo lleva a viajar por carretera constantemente.

A pesar de la fama y el dinero como fruto de su trabajo, muchas personas no entienden cuál es la razón por la que Jason Momoa no tiene una casa donde pasar la noche y donde vivir. En entrevista con el medio Entertainment Tonight, el famoso actor explicó cuáles son las razones que lo tienen “viviendo en la calle”.

La estrella de Aquaman reveló en entrevista con Kevin Frazier de Entertainment Tonight, que no tiene un hogar en este momento. Aunque mencionó que se debe al momento que está viviendo profesionalmente, pues su más reciente proyecto, On the Roam, se estrena el 18 de enero en HBO Max, es una serie documental que lo sigue viajando por el país mientras visita a artesanos que hacen arte en bicicletas centenarias, helicópteros, instrumentos y mucho más.