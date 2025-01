La música regional mexicana y el sub-género de los corridos tumbados ha tomado una gran fuerza durante todo el año 2024 y, seguramente, seguirá siendo uno de los estilos musicales más escuchados para 2025, por lo que muchos artistas siguen incursionando en el mismo para nuevos lanzamientos.

Ahora, en una reciente entrevista con Majo Aguilar para el programa Ventaneando, la famosa habría revelado nuevos detalles de futuros lanzamientos musicales que ya está planeando, mencionando que el cantante de corridos conocido como Peso Pluma, ha sido de gran inspiración para ella y desea adentrarse al género; te contamos los detalles a continuación.

Las conductoras Burrita Burrona y Turbulence cuestionaron a Majo sobre su apodo, a lo que la cantante contestó: “Hay demasiadas razones”.

Explicó la primera: “Porque a mí me gustaba mucho el estilo que le dicen ‘space cowboy’, y yo no me voy a poner Majo Aguilar la Space Cowboy. Se me hacía muy cool, pero dije no voy a hacer esa payasada”.