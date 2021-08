Altair aclaró en una entrevista con la revista People en Español si, tras su matrimonio cambiará de residencia.

“La gente dice: ‘¿Ya no vas a vivir en México?’, les digo, no, no, no, de ninguna manera, mi base está en México, mi trabajo y mi familia también”.

Aunque actualmente se encuentra en la capital francesa donde contrajo nupcias, adelantó que pronto podría estar de vuelta en nuestro país para regresar a la pantalla chica, citó mx.hola.com.

“Yo creo que voy a trabajar en México pronto y... a ver, mi familia está en México, yo soy mexicana y ahí nos conocimos, aunque tengamos aquí una base y estamos aquí de momento (en París), no, no, yo no me puedo deslindar de México de ninguna manera”, explicó.

Sobre si nuevo estado civil cambiará el rumbo de su vida, en el terreno profesional, Altair puntualizó:

“Me dicen que, si ya me voy a casar y a olvidar de mi casa, no, yo sigo pendiente de muchas metas que tengo y de muchas realizaciones que tengo pendientes sigo con ganas de trabajar y de entrar en un proyecto, por supuesto, quizás en la segunda mitad del año, pero, en cuanto salga un proyecto será cuestión de estudiar, si es en México, si es en Miami o en dónde”.

La actriz aseguró que desde que eran novios, ha contado con el apoyo incondicional de su pareja.

“Frederic ha sido muy abierto a acompañarme a lo que yo tenga que hacer y eso se lo agradezco inmensamente, así que tengo la tranquilidad de que ambos seguiremos cumpliendo nuestras metas, nuestros sueños”, comentó.