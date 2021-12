Tom Holland confirmó, previo al estreno de Spider-Man: No Way Home , que sostiene comunicación con los actores Tobey Maguire y Andrew Garfield a través de WhatsApp, publicó vanguardia.com

Así es, el más reciente Peter Parker confesó que sí mantiene comunicación con los ‘otros Spider-Man’, esto levantó las sospechas de los usuarios sobre la aparición de éstos en ‘No Way Home’.

“No me acuerdo como lo armamos... Una vez nos encontramos con Tobey (Maguire) en un restaurante japonés hace algún tiempo y le pedí su número y bueno... que yo armé ese grupo. Es decir, no podemos tener todos nuestros números y no tener un grupo de WhatsApp”, señaló Holland.

No obstante, Holland confesó que sus colegas simplemente se limitan a hablar a través del grupo, descartando que se frecuentaran en otras circunstancias.

“Pero creo que soy el único que ha hablado por ahí... Ellos nunca responden. Es como ‘Hola, aquí está el Spider-Man bebé ¿cómo están?”.

Esto quizá se deba a la gran diferencia de edades entre los actores, además del desfase generacional pues Holland tiene 25 años, Garfield 38 y Maguire 46.