The Karate Kid 2 es una realidad. Oficialmente hay secuela de la película que protagonizaron Jaden Smith y Jackie Chan en el 2010, además ya hay director confirmado, Jonathan Entwistle, a quien se le conoce por dos populares series originales de Netflix: I Am Not Okay With This y The End of the F**ing World, pero todavía no están confirmados los actores.

Las conversaciones con Jackie Chan, según reporta Discussing Film, están encaminadas y todo parece indicar que el actor chino regresará con su papel del Sr. Han. Jaden Smith ya dejó de ser un niño, por lo que pierde sentido que haga una aparición en el filme.