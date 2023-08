Entre canciones propias, con The Beatles, con su banda Wings, y con The Quarrymen, este podría ser el posible setlist con que Paul deleite los oídos de sus fanáticos en noviembre próximo, señala el portal 24horas.mx

Can’t buy me, Love come on to me, Letting go, My Valentine, Getting Better, Let’em In, Maybe I’m AmazeI’ve Just seen a face, Love Me Do, Dance Tonight, Blackbird, Here Today, Get Back, Golden Slumbers, Live and Let Die, Lady Madonna, Hey Jude, Let it be, Something, Band on the run, Birthday, entre otras.

Aunque no es un hecho, responde esto a lo que se dijo anteriormente mencionamos anteriormente. Sin embargo, McCartney siempre implementa algunos cambios según el público, el lugar e incluso responde a algunos pedidos de sus fanáticos. Asimismo, hay otras canciones que jamás retira, como Hey Jude, Band on the run o Let It Be.