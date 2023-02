Lift me up es una composición que contó con la participación de varios artistas, entre ellos, el compositor sueco Ludwig Göransson y la cantante nigeriana Tems. La letra estuvo a cargo del director estadounidense Ryan Coogler y de la propia Tems.

Esta es la primera vez que Rihanna compite en los Oscar, luego de haber ganado nueve premios Grammy y tener ocho álbumes multiplatino.

En esta categoría compiten también el éxito de Lady Gaga Hold My Hand, de Top Gun: Maverick, y Naatu Naatu, de la producción india RRR. También Diane Warren por su canción Applause de Tell it woman y This is Life, de la película Everything, everywhere, all at once.

En los próximos días, la Academia de Hollywood dará a conocer el resto de las actuaciones previstas para ceremonia de los Óscar. El evento será dirigido por Jimmy Kimmel, quien ya comenzó a bromear sobre su presencia en sus redes sociales.