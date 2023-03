La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas confirmó la presencia de artistas nominados en la categoría de Mejor Canción Original.

La 95 entrega de los galardones tendrá las presentaciones de Rihanna con Lift Me Up de Black Panther: Wakanda Forever; Sofia Carson y Diane Warren con Applause de Tell It Like a Woman; Stephanie Hsu, David Byrne y Son Lux con This is a Life de Everything Everywhere All at Once ; y Rahul Sipligunj y Kaala Bhairava con Naatu Naatu de la película RRR.

Diane Warren, recibió su 14 nominación a los Premios de la Academia este año. La prolífica compositora recibió un Oscar honorario en los Premios de los Gobernadores del año pasado.

La categoría además incluye a Lady Gaga con su canción original para Top Gun: Maverick, Hold My Hand. Pero la artista no confirmó ni negó su participación en la ceremonia. Muchos medios internacionales especulan que Gaga esperará hasta último momento para decidir, ya que se encuentra en medio de la filmación de la película Joker 2.

Si la artista decide no asistir, existe la posibilidad de que alguien más suba al escenario para interpretar la canción, o que simplemente no se presente. Esta no sería la primera vez que esto ocurre con una canción original. En los últimos años, Van Morrison, SZA, Kendrick Lamar y Eminem no cantaron sus canciones nominadas al Oscar, explicó la revista Variety.