Ángela responde a todo el bullying, con un nudo en la garganta, se mostró muy agradecida con todos aquellos seguidores que le han externado su amor y apoyo durante toda su carrera.

”Es más fácil vender una noticia que te rompa a que te digan tus logros, pero ya no más. Estas cosas me duelen, pero no sería quien soy si no salgo adelante. Estoy contenta y agradecida porque hay mucho más amor que odio”, señaló la joven cantante.