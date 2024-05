“El día de ayer saliendo del evento, tres camionetas me robaron mis joyas y todo... maldita delincuencia, ni modo... este mensaje es para todas las autoridades de San Antonio, Texas, para que me ayuden”, explicó Eduin Caz.

Aunque no entró a detalles de cómo fue el robo, el cantante aseguró que tiene video de lo que sucedió y que fue una gran cantidad de dinero la que le robaron.

“Fue un dineral lo que se me robó hoy... Lo único bueno es que yo no estaba en la camioneta, ni mi mamá ni mi tía, que era lo que más me preocupaba”, puntualizó el vocalista de Grupo Firme.

Además del robo de sus joyas y pertenencias de valor, Eduin Caz habló sobre la polémica en la que se ha visto envuelto Grupo Firme, agrupación de la que es vocalista en la que aseguran que ya no tienen el mismo éxito que antes y que no llena los recintos en donde se presenta.

El interprete de temas como Ya supérame o El Tóxico dejó claro que el lugar en el que se presentaron en Estados Unidos estuvo completamente lleno, tal y como ha pasado con los otros estadios, palenques o teatros en donde también han cantado en anteriores años o ahora como parte de su nueva gira que lleva por nombre La última peda y con la que retoman su trabajo tras una larga pausa de descanso en donde muchos pensaron que no estarían de vuelta.